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Общество В России
Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;SharlotVEVO&quot; / youtube.com/@SharlotVEVO

РПЦ обсудит с адвокатами Шарлота его покаяние перед патриархом Кириллом

В Русской православной церкви согласились обсудить с адвокатами певца Эдуарда Шарлота возможность его покаяния перед Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как сообщает ТАСС, Московская патриархия получила обращение артиста к патриарху. "Было выражено согласие вступить в диалог с адвокатами Шарлота на рабочем уровне по предмету обращения", — уточнили представители РПЦ.

Ранее отец певца сообщил, что Шарлот написал письмо патриарху Кириллу, в котором покаялся в содеянном и извинился. По словам мужчины, его сын считает свои действия "некоторым помутнением" и извиняется перед патриархом, "тем более, что он крещеный".

Напомним, в ноябре прошлого года певец прилетел из Еревана в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где его встретил наряд полиции. Сейчас Шарлот находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело после видеоролика с сожжением паспорта гражданина России. Также артист стал фигурантом трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы"; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.

Теги: рпц, шарлот, патриарх кирилл


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