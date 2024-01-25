Госдума вводит штрафы до 700 тысяч рублей за трэш-стримы

Госдума в первом чтении одобрила введение административной ответственности за так называемые трэш-стримы.

Если в стриме не будет уголовно наказуемых действий, но будут "противоправные деяния" – штраф может доходить до 700 тыс. руб.

Размер штрафа составит для граждан от 200 тыс. до 600 тыс. руб., для должностных лиц — от 300 тыс. до 700 тыс. руб. Дополнительно предусматривается конфискация оборудования для изготовления таких материалов.

Если же в стриме увидят уголовную статью, то трансляция станет отягчающим обстоятельством.