Осужденный в Нидерландах нападающий "Урала" не может приступить к играм

25 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Осужденный в Нидерландах нападающий "Урала" не может приступить к играм

Нападающий ФК "Урал" Рай Влут, получивший в Нидерландах срок по делу о ДТП, все еще не может приступить к играм.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, голландский полузащитник получил новое повреждение. Теперь его ждет медобследование, после которого станут известны серьезность травмы и сроки реабилитации.

В клубе заявили, что футболист прибыл на сбор в Дубай (где уральцы готовятся к возобновлению сезона) уже травмированным. Оказалось, что повреждение он получил в ходе самостоятельной подготовки во время каникул.

Влут не играет за "Урал" с весны 2023 года, когда получил травму голеностопа. Тогда ему сделали операцию в одной из европейских клиник. Прошлой осенью игрок вернулся в Екатеринбург.

Напомним, что в Нидерландах Рай Влут приговорен к тюремному заключению за смертельное ДТП. Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы. Президент екатеринбургской команды Григорий Иванов заявлял, что нападающий все равно будет играть за уральцев.

Теги: Влут, игры, Урал


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.09.2023 09:25 Мск Осужденный в Нидерландах нападающий ФК "Урал" вернулся в Екатеринбург
Ранее 31.05.2023 08:43 Мск Нападающий "Урала" Влут пройдет реабилитацию в Нидерландах
Ранее 03.04.2023 16:15 Мск Президент ФК "Урал" о приговоре Влуту: Он готовится к матчам и будет играть
Ранее 03.04.2023 14:46 Мск Нападающий ФК "Урал" получил срок по делу о смертельном ДТП
Ранее 20.03.2023 17:35 Мск Президент ФК "Урал" о суде над Влутом: Он готов к любому решению

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети