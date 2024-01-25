Осужденный в Нидерландах нападающий "Урала" не может приступить к играм

Нападающий ФК "Урал" Рай Влут, получивший в Нидерландах срок по делу о ДТП, все еще не может приступить к играм.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, голландский полузащитник получил новое повреждение. Теперь его ждет медобследование, после которого станут известны серьезность травмы и сроки реабилитации.

В клубе заявили, что футболист прибыл на сбор в Дубай (где уральцы готовятся к возобновлению сезона) уже травмированным. Оказалось, что повреждение он получил в ходе самостоятельной подготовки во время каникул.

Влут не играет за "Урал" с весны 2023 года, когда получил травму голеностопа. Тогда ему сделали операцию в одной из европейских клиник. Прошлой осенью игрок вернулся в Екатеринбург.

Напомним, что в Нидерландах Рай Влут приговорен к тюремному заключению за смертельное ДТП. Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы. Президент екатеринбургской команды Григорий Иванов заявлял, что нападающий все равно будет играть за уральцев.