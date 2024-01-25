25 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ФАС окончательно доказала незаконное повышение тарифов свердловской РЭК

Кассационный суд поставил точку в разбирательствах между РЭК Свердловской области и ФАС, утверждающей, что комиссия незаконно завысила тарифы на электричество.

Напомним, что в ноябре 2022 года РЭК увеличила тариф сразу на 35%, что ФАС признала необоснованным. Несмотря на то, что после этого энергокомиссия сразу же снизила тариф, она решила оспорить это решение в суде. Помимо этого в области внезапно отменили скидку на праздничные и выходные дни. Но с решением и предписанием службы комиссия осталась не согласна и попыталась оспорить их. Однако суды трех инстанций поддержали позицию ведомства", — отметили в ФАС.

Напомним, что для Свердловской области рост платежа за коммуналку с 1 июля 2024 года составит 9,6%. Сейчас каждый киловатт-час обходится жителю Среднего Урала в 5,15 рубля по одноставочному тарифу. Если потребитель проживает в доме, оборудованном электроплитами или в сельской местности то платить приходится несколько меньше — 3,61 рубля. Таким образом, при усредненном потреблении в 220 кВт/час в месяц абстрактная квартира сжигает 800-1100 рублей соответственно. Однако после повышения цен расходы возрастут пропорционально на 80-100 рублей, в зависимости от типа жилья и места проживания.

Теги: РЭК, ФАС, суд, тариф, электроэнергия


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