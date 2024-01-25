25 Января 2024
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Общество Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

49 единиц современного медоборудования, поступившего в Щёлковскую больницу в 2023 году, помогают медикам эффективно лечить пациентов

В прошлом году в Щёлковскую больницу поступило современное медицинское оборудование, сообщает информационный центр городского округа.

медицинское оборудование(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

В медучреждение были поставлены системы ультразвуковой визуализации, эндоскопической визуализации, лазерная хирургическая диодная система, а также комплексный цифровой дермоскоп, передвижные УЗИ аппараты, кольпоскоп, операционный стол, аппараты для исследования функций внешнего дыхания и многое другое. Возможности нового оборудования позволяют докторам проводить лечение с большей эффективностью.

медицинское оборудование, врач, медицина, здравоохранение(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

«В Щёлковской больнице продолжается модернизация. Передовое оборудование позволяет быстро и эффективно обслуживать пациентов, а наличие квалифицированных специалистов переводит медпомощь в округе на качественно новый уровень. Создание комфортных условий для пациентов и врачей обеспечивается капитальными ремонтами подразделений нашей больницы. В этом году мы уже открыли обновлённый стационар в Лосино-Петровском», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

медицинское оборудование(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Отметим, что высокотехнологичное современное медицинское оборудование закупается в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

беговая дорожка медицинская(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Теги: медицинское оборудование, стационар, пациенты, андрей булгаков, щелковская больница, губернатор воробьев


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