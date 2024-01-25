Депутаты добились запрета на выступления участников "голой" вечеринки в Тюменской области

Депутаты Тюменской областной думы добились запрета на выступления участников скандальной "голой" вечеринки Ивлеевой на государственных площадках культуры Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Департамент культуры Тюменской области обещал прислушаться к позиции фракции ЛДПР Тюменской областной думы и не привлекать для участия в официальных и государственных мероприятиях региона оскандалившихся на так называемой "голой вечеринке" артистов", - говорится в сообщении.

Ранее Вершинин и еще один парламентарий от ЛДПР Владимир Сысоев направили руководству департамента культуры региона призыв запретить участникам вечеринки в ночном клубе "Мутабор" принимать участие в концертной деятельности на официальных концертных площадках региона.

Они отметили, что вся страна была возмущена поведением артистов, устроивших "в центре столицы развратную оргию с пропагандой ЛГБТ* (движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ) и прочими маргинальными проявлениями самых низких человеческих качеств", пока наши защитники рискуют своими жизнями на полях сражений. Поведение оскандалившихся звезд парламентарии назвали "плевком в лицо общественности" и неуважением к собственным жителям. Взамен скандальным артистам депутаты предложили ставить в афишу тюменских учреждений больше народных коллективов, которые несут людям настоящее творчество и воспитывают в них лучшие качества.

"Для нас очень значимо, что коллеги прислушались к нашей позиции. Мы уверены, что в Тюменской области есть свои прекрасные артисты, гораздо более талантливые и любящие нашу страну. Лучше дать им возможность нести свое творчество людям. А московские скандальные артисты нам не нужны", — отметил руководитель фракции ЛДПР Тюменской областной думы Владимир Сысоев.

Напомним, "голая" вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Более того, этот же суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных* отношений.

Ивлеева в суде не признала вину. Защита считает, что ответственна за всю эту историю не сама она, а компания, с которой блогерша заключила договор на организацию мероприятия.



* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано в России экстремистской организацией.