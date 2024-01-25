МИД РФ: Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вернутся в Россию в пятницу

Четверо россиян, выживших в авиакатастрофе в горах Афганистана, прилетят в Россию в пятницу, 26 января. Об этом сообщили РИА Новости в МИД РФ.

В ведомстве не уточнили каких-либо деталей.

Четыре члена экипажа получали медицинскую помощь в Кабуле.

Ранее азета Hasht e Subh со ссылкой на источники сообщила, что из потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан российского самолета были украдены один миллион 200 тысяч долларов. По данным издания, губернатор талибов (представители движения "Талибан"*) в провинции Бадахшан Мухаммад Аюб Халид по приказу заместителя премьер-министра этой группировки Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению фактов и расследованию этого дела.

Местные СМИ сообщают, что якобы этот инцидент стал причиной, по которой талибы* пока отказываются передать выживших российскому посольству.

* Талибан - Запрещенная в России террористическая организация