Украина не будет продлять соглашение с Россией о транзите газа

Украинские власти отрицают, что готовы к продлению соглашения с Россией о транзите газа после 2024 года. Текущее соглашение истечет в конце 2024 года. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заключение нового соглашения о транзите газа возможно.

"Позиция украинской стороны однозначная: транзитный контракт истекает в конце года. Мы не собираемся разговаривать с россиянами и продлевать контракт", - цитирует Bloomberg представителя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В "Газпроме" от комментариев отказались.

Транзит через Украину до сих пор является основным каналом поставки российского газа европейским потребителям, хотя объемы прокачки сейчас составляют менее 40% от указанных в действующем контракте.

Ранее Роберт Фицо провел переговоры с Денисом Шмыгалем в Ужгороде и после этого написал в соцсетях: "Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость".