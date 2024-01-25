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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд отказал в УДО члену "банды черных риелторов"

В Екатеринбурге суд отказал в условно-досрочном освобождении Алексея Шманаева. Он останется в колонии.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина являлся членом "банды черных риелторов" под руководством Вадима Плескова. В октябре 2011 года Ленинградским областным судом Шманаев был осужден по целому ряду статей УК, среди которых участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц, мошенничество и покушение на мошенничество в составе организованной группы. А в апреле 2015 года Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

По совокупности преступлений Шманаев получил 17 лет колонии строгого режима. Недавно он подал ходатайство об УДО. Как отметили в прокуратуре, свою вину фигурант признал лишь в июне 2023 года.

В надзорном ведомстве выступили против, так как поведение мужчины за решеткой не отличалось стабильностью. Администрация ИК также выразила мнение о нецелесообразности досрочного освобождения Алексея Шманаева.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга в удовлетворении ходатайства отказал. Он продолжит отбывать срок в колонии.

Теги: банда, суд, УДО, Екатеринбург


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