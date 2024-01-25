Госдума запретила увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет

Госдума в третьем, окончательном чтении повысила возраст детей, родителей-одиночек которых работодатель не может уволить. До сих пор нельзя было увольнять матерей-одиночек (и отцов-одиночек) с детьми до 14 лет, теперь – до 16 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство к депутатам неоднократно обращались избиратели".

"Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность", - заявил Володин.

Согласно данным переписи населения 2020 года, в России 4,85 млн семей, состоящих из одинокой матери с детьми. Еще 1,13 млн – одинокие отцы с детьми.