Стрелков получил четыре года колонии

В Москве оглашен приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину).

Мосгорсуд наказал Стрелкова четырьмя годами колонии общего режима, пишет РИА Новости.

Стрелков находится в столичном СИЗО "Лефортово" с июля 2023 г. Его обвиняли в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

В начале августа адвокат Стрелкова Гаджи Алиев сообщил, что следствие засекретило дело.

Вместе с тем, незадолго до оглашения приговора стало известно, о чем говорится в обвинительном заключении. В нем сказано, что 25 мая 2022 г. на интернет-странице Е. Э. Михайлова Стрелков прочитал сообщение о том, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР не обеспечены денежным довольствием. Он проверил эту информацию по своим каналам, после чего на своих страницах в социальных сетях разместил посты со ссылкой на сообщение Михайлова.