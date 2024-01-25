В Госдуму внесли законопроект о быстрой блокировке сайтов-"зеркал"

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о блокировке сайтов-зеркал, которые являются копиями запрещенных сайтов в части нарушения авторских прав.

В настоящее время в России установлен порядок ограничения доступа к запрещенным сайтам, а вот к их копиям-"зеркалам" представляется чрезмерно затрудненным, говорится в пояснительной записке. С 2017 года почти 60 тыс. сайтов были признаны пиратскими.

Сейчас информация о копии запрещенного сайта направляется в Минцифры. Оно в течение суток принимает мотивированное решение о признании его копией заблокированного сайта, направляя копию этого решения владельцу сайта и в Роскомнадзор. А последний, получив уведомление от Минцифры, в течение суток обязан обеспечить взаимодействие с провайдерами, операторами связи и операторами поисковых систем. Тем еще дается сутки.

Законопроект предлагает передать полномочия о признании сайта "зеркалом" пиратского ресурса непосредственно Роскомнадзору. Это сократит процесс ограничения доступа до двух суток.

Также законопроектом предлагается распространить обязанность по прекращению выдачи сведений о сайте -"зеркале" в поисковой выдаче на всех операторов поисковых систем безотносительно распространения ими рекламы для российских потребителей.