Песков: Поездка Путина в Калининград - не "месседж" странам НАТО

Поездка Владимира Путина в Калининград - это не послание странам НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это совершенно не месседж странам НАТО", - цитирует его РИА Новости.

"Это главное, чем занимается президент. А главное это не месседжы посылать, а то, что он делает уже много лет, - работает над развитием нашей страны и наших регионов", - заявил Песков.

Для обеспечения безопасности президента делается все необходимое, отметил он.

Ранее Кремль анонсировал поездку Путина в Калининград 25 января. Президент пообщается со студентами в университете Канта и проведет совещание по развитию региона. Также в режиме видео-конференц-связи планируется открыть предприятие завода "Энкор", которое производит панели для солнечных батарей.