25 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Свердловский областной суд

Отменен приговор тагильским полицейским, осужденным за превышение полномочий

Свердловский областной суд пересмотрел уголовное дело тагильских полицейских, обвиняемых в превышении полномочий. В результате приговор им отменен.

В сентябре 2023 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор четверым сотрудникам полиции, двое из которых обвинялись в превышении полномочий, еще двое – в фальсификации доказательств. Руслан Белоконный и Павел Долганов были признаны виновными по первой статье, им назначили два года принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. А Михаил Фельбуш и Илья Яшин, обвиняемые в фальсификации, были оправданы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, приговор обжаловали как сами фигуранты, так и прокурор. Силовики не признали вину и просили вернуть дело прокурору. А тот остался недоволен оправдательными приговорами Фельбушу и Яшину, а также мягкостью наказания Белоконному и Долганову. Он просил вернуть дело на новое рассмотрение.

суд по делу тагильских полицейских(2024)|Фото: Свердловский областной суд

В итоге Свердловский областной суд, изучив материалы и выслушав доводы сторон, отменил приговор Руслану Белоконному и Павлу Долганову. Их дело будет направлено в Тагилстроевский районный суд на новое рассмотрение.

Что касается Михаила Фельбуша и Ильи Яшина, то оправдательный приговор им оставлен в силе.

Теги: полицейские, приговор, облсуд, превышение, Нижний Тагил


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