Свердловский омбудсмен считает, что жителям Уктуса не стоит опасаться исправцентра

Жителей Уктуса в очередной раз попытались успокоить на фоне новости о строительстве исправительного центра вблизи их домов и школ. На этот раз с аргументом выступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, она всегда будет выступать за строительство исправцентров, поскольку, как показывает практика, люди в них действительно меняются в лучшую сторону.

"Первые созданные нами исправцентры показали хороший результат. В Решетах есть один. Люди работают на двух первоуральских заводах, зарабатывают хорошие зарплаты, стараются, чтобы их не отправили обратно. За любое опоздание их могут вернуть. Когда они живут, как люди, то им не хочется терять этот статус", — пояснила Мерзлякова.

Она добавила, что при посещении исправительных центров также встречается с директорами заводов. По итогам всех проверок, на сегодняшний день в Свердловской области не зафиксировано ни одного ЧП, связанного с осужденными.

Напомним, что местные жители выступили против исправительного центра вблизи их домов, детского сада и школ. Екатеринбуржцы не в восторге, что им придется тесно соседствовать с гражданами, имеющими судимости. По их словам, ныне наказанный принудительными работами ранее вполне мог иметь судимости по более жестким статьям, что уже представляет опасность. На это губернатор заявил. что в районе просто необходимо поставить камеры, освещение и дополнительный пункт полиции.

В конце сентября горожане устроили на Уктусе импровизированное собрание. Пришедшую на него пенсионерку Ирину Фролову "упаковали" в автозак и отвезли в полицию, где составили на нее административный протокол. Женщине вменили статью 20.2 часть 5 КоАП РФ – "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". 11 октября Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной пенсионерку, которая является инвалидом по зрению. Ей был назначен штраф в 10 тысяч рублей.