Ил-76 сбил украинский Patriot – французский военный источник

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит вблизи Белгорода украинским зенитно-ракетным комплексом, сообщает радио Franceinfo с источником на военный источник во Франции. По словам источника, речь идет о ЗРК Patriot американского производства, который стоит на вооружении украинской армии. Также источник заявил, что самолет находился вблизи российско-украинской границы, но не пересекал ее.

Минобороны России заявило накануне, что удар был нанесен ВСУ. Украинские власти не подтверждают, но и не отрицают причастность к крушению самолета.

На борту находились шесть членов экипажа, трое сопровождающих, а также 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.