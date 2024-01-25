В Югре в честь Путина испекли торт в виде карты мира без США

В Югре испекли торт в виде карты мира без США и посвятили его президенту России Владимиру Путину.

24 января был днем именин Владимиров. У четырех югорских семей возникло желание испечь на кулинарном мастер-классе торт в виде карты мира и посвятить его президенту. Имя Владимир переводится как "владеющий миром". Потому изображение на торте карты мира - символичное решение. Коллективно югорчане решили не изображать на карте США - это демонстрирует "историческое отношение россиян и конкретно югорских семей к Соединенным штатам".

"Как они относятся к миру, так и мы будем к ним относиться", - сообщил активист "Движения Первых" из Ханты-Мансийского района Александр Пирожников.

Он опубликовал видео с мастер класса.

"Друзья! Я принял участие в крутом кулинарном мастер-классе. Так совпало, что сегодня по православным святцам Владимиры отмечают именины. Поэтому у нас во время мастер-класса родилась еще более крутая идея - испечь торт с картой мира и посвятить его нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, ведь его имя переводится как "владеющий миром". Желаю главе российского государства здоровья и побед!" - написал активист под видео.

Размер торта составляет 80 на 120 сантиметра. В основе коржи из шоколадного бисквита с черничной начинкой, в качестве декора - голубой крем, изображающий океан, материки из сахарной бумаги. Также торт украшен черникой. Рецепт активист опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", чтобы тот стал "всеобщим достоянием". Приготовить такой же торт может любой желающий.

После мастер-класса семьи поехали к парку Победы в Ханты-Мансийске, возле которого они угостили тортом прохожих.