Между Крымом и Херсонской областью введен режим госграницы - СМИ

На границе Крыма и Херсонской области введен особый режим, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов, документ есть на сайте правительства региона.

Административная граница между регионами теперь фактически функционирует как государственная граница. Ее можно пересекать только в автомобильных пунктах пропуска "Армянск", "Перекоп" и "Джанкой" и железнодорожных "Армянск" и "Джанкой".

Перемещение воинских колон будет осуществляться по специально выделенным дорогам по согласованию с погрануправлением ФСБ по РК, передает "Коммерсант".