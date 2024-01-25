25 Января 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уралец уничтожил автомобиль, не пропустивший его на дороге: приговор суда

Суд вынес приговор жителю Новоуральска, повредившему чужой автомобиль. Мужчине назначены принудительные работы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июне прошлого года во дворе жилого дома на улице Чурина. Уралец при помощи ножа и фрагмента деревянной палки нанес множество ударов по автомобилю Opel Corsa. В итоге у машины оказались повреждены колеса, двери, стекла, фары, багажник и стойки, что привело ее в негодность.

В дальнейшем мужчину удалось установить. Сам он пояснил, что данный автомобиль не пропустил его, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. Это возмутило и разозлило уральца, и тогда он решил отомстить.

В результате его действий хозяйке авто (как оказалось, находящейся на пенсии) был причинен ущерб на сумму около 250 тысяч рублей. Суд назначил уральцу один год принудительных работ. Также с мужчины взыскали сумму ущерба.

Теги: автомобиль, суд, Новоуральск


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