Две трети россиян назвали недопустимыми вечеринки звезд во время СВО

64% россиян считают недопустимым проведение масштабных вечеринок и других празднований с участием звезд в период проведения СВО, таковы результаты опроса социологической группы Russian Field по заказу Telegram-канала BRIEF. Сообщается, что были опрошены 1600 человек.

30% респондентов считают, что вечеринки в период СВО вполне допустимы.

Социологи сообщают, что среди молодежи 18-29 лет 53% допускают проведение вечеринок с участием звезд в период СВО. С возрастом одобрение подобных мероприятий значительно снижается.

Поводом для исследования стала знаменитая "голая" вечеринка Насти Ивлеевой.