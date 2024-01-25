На Урале соберут круглый стол из-за участившихся смертей младенцев и избиения школьников

В Нижнем Тагиле в феврале планируется проведение круглого стола с обсуждением темы проблемы семьи. Конкретно, участники обсудят пугающую статистику убийств и несчастных случаев с младенцами в свердловских семьях, а также случай с избиением 11-летней девочки в местной школе братьями-мигрантами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в региона Татьяна Мерзлякова.

"Мы сейчас запланировали и нижнетагильском филиале Российского профессионального педагогического университета провести круглый стол на тему смертности детей. Сделать специальный доклад уполномоченного по правам человека. Мы настроены решать эту проблему еще и по той причине, что в этом году мы отмечаем год семьи. Губернатор создал оргкомитет, в который мне предложили войти, и я будут вести тему проблемы семей", - рассказала омбудсмен.

Она добавила, что на собрании затронут и тему с избиением школьницы в Нижнем Тагиле. По ее сведениям, братьев-мигрантов уже развели по разным школам. Однако в этой ситуации больше интересует, была ли жертва избиения защищена в рамках статуса сироты.

"Я хотела бы понять другое, чувствовала ли себя защищенной девочка. Она долгое время была в статусе сироты, потом папа был восстановлен в родительских правах, сейчас она живет с папой. Мы должны посмотреть сейчас, как себя вести. Мы отдаем ребенка родителям и, казалось бы, нельзя вмешиваться лишний раз в семью, но раз она совсем недавно была в статусе сироты, мы должны быть внимательнее к ней и защитить ее. Вот это меня задело больше. Конфликты бытовые на межнациональной почве во всем мире есть и придавать им такое значение просто нельзя. Но девочка из статуса сироты, которая перешла в семейный статус, должна была быть защищена", - подчеркнула Мерзлякова.

Она подчеркнула, что на данный момент в регионе и так достаточно надзорных органов, но, при этом, критически не хватает помогающих - воспитывающих. Органам опеки, занимающимся изъятием ребенка и возвращением его в семью, порой стоит посмотреть на ситуацию не через бумаги, а глазами общественности. В связи с этим, на круглом столе омбудсмен намерена предложить создать экспертный совет, который не наказывал бы, когда ситуация уже произошла, а помогал гражданам в процессе.