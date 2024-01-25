25 Января 2024
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Фото: Следственный комитет РФ

SHOT: 17-летняя девушка создала подростковую ОПГ в Тамбове

В Тамбове 17-летняя студентка юридического колледжа создала ОПГ, в которую входят подростки, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, всего в группе около десяти детей из неблагополучных семей. Хулиганы избивают школьников и студентов, снимают происходящее на камеру и выкладывают видео в Сеть. За неделю пострадали пять человек, в том числе беременная девушка.

Возбуждено дело по части 2 статьи 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Белгороде члены банды нападают на прохожих, снимают свои действия на камеру и выкладывают записи в телеграм-канал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Была установлена личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана. Группа состояла из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Все они задержаны.

Ранее в Калуге задержали группу из десяти подростков, которые нападали на мигрантов. В декабре в Санкт-Петербурге полиция задержала двух 16-летних подростков по подозрению в нападениях на дворников-мигрантов.

Теги: опг, подростки, тамбов


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