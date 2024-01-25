В Мегионе мэр извинился перед семьей, которой пришлось самостоятельно рыть могилу

Мэр Мегиона Алексей Петриченко извинился перед семьей, которой пришлось самостоятельно копать могилу для матери, сообщает NEFT со ссылкой на самого Петриченко.

Женщине пришлось двое суток копать могилу для своей матери в мерзлой земле, поскольку в муниципальной похоронной службе ей якобы сказали, что на кладбище готовых могил нет, а копать новую будет дорого.

По итогам проведенной проверки глава города сообщил, что обнаружил причину инцидента и пообещал ее устранить.

"С женщиной я встретился, принес ей соболезнования и извинения за сложившуюся ситуацию. Там действительно были обнаружены недостатки, копившиеся годами, в том числе в работе наших служб. Плохо, что человеку пришлось с этим столкнуться. Будем эту систему перенастраивать", - приводит издание его слова.

Мегаполис сообщает, что на местном кладбище кончились отсыпанные места для захоронений. В январе текущего года мэрия заключила муниципальный контракт по отсыпке кладбища. Готовят 800 мест, которых, по предварительным данным, хватит на два года. Пока родственникам предлагают места на территории уже существующих захоронений. В последнем случае требуется ручной труд по копке. Это может сделать та же похоронная организация, либо родственники самостоятельно, в том числе с привлечением других компаний.