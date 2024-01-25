Реализация конституционных прав не связана с регистрацией в информационных системах - Минцифры

Законодательство РФ не устанавливает норм, обязывающих проходить регистрацию в информационных системах для реализации конституционных прав граждан. Такой ответ дало Минцифры на запрос "Родительского движения Калужской области".

Недавно в Татарстане власти заявили, что те, кто не зарегистрируются в интернете для сдачи ЕГЭ, не получат аттестата. Потом было опровержение, которое только запутало разъяснение.

Эксперты отмечают, что сообщение персональных данных для получения аттестата не обязательно означает регистрацию на цифровых платформах, которое является следствием согласия не на саму передачу персональных данных, а на их автоматическую обработку. Такого требования к гражданам законодательство не предусматривает.