Для 62% россиян важно, чтобы кандидат в президенты РФ поддерживал СВО

Каждый четвертый россиянин (24%) считает для себя неважным, поддерживает ли кандидат в президенты России проведение СВО, таковы данные опроса социологической группы Russian Field, проведенного по заказу околокремлевского Telegram-канала BRIEF.

При этом 62% респондентов заявили, что им важно, чтобы кандидат поддерживал СВО. Еще 12% затруднились с ответом.

Исследователи отметили, что поддержка кандидатом СВО важнее для людей в возрасте, при этом мужчинам чаще не важна поддержка СВО. А вот малообеспеченные и люди без высшего образования чаще других говорят, что им поддержка СВО со стороны кандидата важна.

Опрос проводился среди 1600 респондентов.