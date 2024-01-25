25 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

В Екатеринбурге выбрали концепцию набережной южного берега Верх-Исетского пруда

В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору концепции набережной южного берега Верх-Исетского пруда. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал сегодня мэр в своем Telegram-канале, речь идет об участке от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых. Голосование стартовало 29 декабря на платформе обратной связи. По данным Орлова, в нем приняли участие 7 тысяч 239 человек.

В итоге победителем признан консорциум "IND + НатУРАЛист + STEP".

Проект-победитель концепции набережной южного берега Верх-Исетского пруда Екатеринбурга(2024)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

"Их концепция включает создание причалов, зону проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток. Вдоль набережной появится бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий", - рассказал Алексей Орлов.

По его словам, концепцию начнут реализовывать с набережной от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова. Благоустройство территории по проекту планировки предусмотрено до 2030 года.

Проект-победитель концепции набережной южного берега Верх-Исетского пруда Екатеринбурга(2024)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

"Так поэтапно мы идем к созданию единой набережной Исети. В этом году откроем благоустроенный участок возле строящейся Ледовой арены", - добавил Орлов.

Проект-победитель концепции набережной южного берега Верх-Исетского пруда Екатеринбурга(2024)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Теги: набережная, концепция, проект, Екатеринбург


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