Нужно наказывать работодателей. Мерзлякова раскритиковала свердловские рейды на мигрантов

Нынешний метод действий правоохранителей, набрасывающихся на мигрантов во время рейдов, не рационален, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, проблема никогда не решалась путем наказания одного человека, а потому необходимо обращать внимание не на одного иностранца, а на того, кто его нанимает без положенных документов. В пример она поставила недавний рейд, на котором мигрантов заставили ходить гуськом.

"Они же все были в касках, значит работали на стройке. Почему нам не взять не пригласить работодателей, спросить, сколько у тебя легальных, сколько нелегальных, зачем они тебе нужны. Не понимаю я этого. Всегда, когда мы боремся с одним человеком - результата нет. Явление непростое, но всё должно быть достойно", - заявила омбудсмен.

Она призналась, что когда услышала про эту ситуацию, не поверила что подобное творится Свердловской области.

"Мы должны понять, почему это произошло, как это произошло и что нужно делать", - добавила Мерзлякова.