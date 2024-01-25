В Таиланде задержаны участники группы "Би-2"

Участники группы "Би-2" задержаны в Таиланде после концерта на Пхукете.

Причина ареста – отсутствие разрешения на работу, пишет ТАСС. Как выяснилось, музыканты имеют только туристическую визу, а для концертной деятельности нужная рабочая.

Прошедшую ночь они провели в местном полицейском участке.

Участники коллектива должны будут заплатить штраф, размер которого определит суд, а потом покинуть страну.

Концерты прошли 22 января в Паттайе и 24-го – на Пхукете.

Солист рок-группы "Би-2" Лева (Игорь Бортник) признан иноагентом в России. Известно, что после отъезда из страны музыканты обосновались в Израиле.