25 Января 2024
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Общество
Фото:Накануне.RU

ВС РФ поддержал открытие банковского вклада без копии паспорта

В настоящее время банки требуют при открытии вклада предоставлять копию паспорта, но это требование избыточное. Об этом говорится в определении Верховного суда РФ.

Жалобу в ВС подал житель Перми, который хотел открыть в "Россельхозбанке" вклад на другого человека. Банк потребовал копию паспорта последнего и отказал за его отсутствием. Истец подал в суд, но все судебные инстанции отклонили его требования.

Как отмечает ВС, банку действительно необходимо идентифицировать клиента. Но сведения могут быть получены и устно. А непредоставление копии паспорта выгодоприобретателя при обращении в банк для открытия вклада или совершения иных банковских операций не означает безусловную невозможность для банка в будущем идентифицировать клиента.

Суды низшей инстанции не приняли во внимание тот факт, что паспорт является личным документом и должен храниться у его обладателя. Кроме того, копия паспорта, не заверенная нотариусом, которую требовал банк, не является документом, удостоверяющим личность. А вопрос о том, в чем преимущество такой копии перед сведениями, которые могли быть сообщены истцом лично, суд не исследовал.

В итоге ВС РФ определил направить дело на пересмотр, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Теги: верховный суд, паспорт


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