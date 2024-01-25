В уголовном деле о гибели кота Твикса пока нет фигурантов

Стали известны детали возбуждения уголовного дела из-за гибели кота Твикса.

Дело завели по статье "Жестокое обращение с животными", пишет РИА Новости. Дело возбуждено по факту, фигурантов в деле пока нет.

Ранее стало известно о том, что проводница, "высадившая" кота, стала фигурантом уголовного дела.

Напомним, в деле о коте Твиксе, выброшенном из поезда "Екатеринбург – Санкт-Петербург", появились новые подробности. Теперь главным виновником выставляют хозяина кота, который якобы проигнорировал вопросы проводника, когда та искала владельца животного.

Проводницу уже отстранили от работы, а в РЖД и Госдуме заявили, что перепишут правила перевозки животных в поездах.