Один человек погиб, девять спасено после взрыва фекальной станции в Новотроицке

В Новотроицке (Оренбургская область) один человек погиб, еще девять спасено после взрыва на насосной фекальной станции. Сейчас спасательные работы завершены, сообщили в МЧС.

После обрушения станции трех человек с травмами спасли сразу, их передали врачам. Затем спасатели обнаружили тело еще одного человека – без признаков жизни. Также удалось установить связь еще с шестью людьми, они находились под завалами, но их жизни ничто не угрожало. В итоге их тоже достали и госпитализировали.

Спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники, отметили в МЧС.

"Причина обрушения уточняется. Одна из версий - взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.