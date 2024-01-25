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Происшествия Приволжский ФО
Фото:Накануне.RU

Один человек погиб, девять спасено после взрыва фекальной станции в Новотроицке

В Новотроицке (Оренбургская область) один человек погиб, еще девять спасено после взрыва на насосной фекальной станции. Сейчас спасательные работы завершены, сообщили в МЧС.

После обрушения станции трех человек с травмами спасли сразу, их передали врачам. Затем спасатели обнаружили тело еще одного человека – без признаков жизни. Также удалось установить связь еще с шестью людьми, они находились под завалами, но их жизни ничто не угрожало. В итоге их тоже достали и госпитализировали.

Спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники, отметили в МЧС.

"Причина обрушения уточняется. Одна из версий - взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Теги: насосная станция, взрыв, погибший, пострадавшие


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Ранее 25.01.2024 10:31 Мск В Новотроицке обрушилась насосно-фекальная станция, три человека пострадали

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