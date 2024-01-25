В Перми в кадетской школе один ребенок ранил другого ножом

В Перми в кадетской школе один ребенок ранил другого ножом, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Получить комментарий в школе не удалось.

Properm.ru сообщает, что школа пытается замять ситуацию, а также, что на нападавшего мальчика якобы активно жаловались другие родители, мальчик срывал уроки, устраивал драки. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

В пресс-службе краевого минздрава корреспонденту Накануне.RU подтвердили информацию, сообщив, что ребенок госпитализирован, находится в состоянии средней степени тяжести, получает всю необходимую медицинскую помощь.