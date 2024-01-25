Средний Урал готовит масштабный проект для новой подшефной территории в ДНР

Свердловская область готовится к подписанию нового соглашения с Тельмановским районом ДНР. Об этом сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

"Я знаю, что готовится очень серьезный проект - подписание нового соглашения. Я знаю точно, что без соглашения двух глав регионов сегодня что-либо озвучивать ещё рано", - заявила омбудсмен.

Напомним, что у Свердловской области в 2024 году появилась новая подшефная территория - Тельмановский район ДНР.

Другой подшефный Среднему Уралу город Макеевка получает помощь в полном объеме. В прошлом году указывалось, что уже восстановлено 84,5 тыс. кв.м. дорог, а также 8 котельных, предполагалось направить еще 150 млн рублей на восстановление 38 тыс. кв.м. дорожного покрытия в городе