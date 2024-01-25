25 Января 2024
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Общество Свердловская область ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Средний Урал готовит масштабный проект для новой подшефной территории в ДНР

Свердловская область готовится к подписанию нового соглашения с Тельмановским районом ДНР. Об этом сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

"Я знаю, что готовится очень серьезный проект - подписание нового соглашения. Я знаю точно, что без соглашения двух глав регионов сегодня что-либо озвучивать ещё рано", - заявила омбудсмен. 

Напомним, что у Свердловской области в 2024 году появилась новая подшефная территория - Тельмановский район ДНР. 

Другой подшефный Среднему Уралу город Макеевка получает помощь в полном объеме. В прошлом году указывалось, что уже восстановлено 84,5 тыс. кв.м. дорог, а также 8 котельных, предполагалось направить еще 150 млн рублей на восстановление 38 тыс. кв.м. дорожного покрытия в городе

 

 

Теги: днр, подшефная территория


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