25 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: AP Photo/Alexei Alexandrov

В Свердловской области проживают родители двоих пленных украинских солдат

В Свердловской области проживают родители двоих пленных украинских солдат. Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, родители просят не возвращать их сыновей на Украину, а оставить жить в России.

Мерзлякова отметила, что указанных военных не было в упавшем самолете, как не было в нем и пленных, которые готовились на обмен пленных свердловчан, содержащихся на Украине.

Напомним, в начале этого года стало известно, что в числе 248 освобожденных российских пленных оказались пятеро свердловчан. Среди них были один екатеринбуржец и четыре жителя области.

На этой неделе в МИД России заявили, что инцидент с самолетом Ил-76 ставит вопрос о возможности каких-либо договоренностей с Киевом. А глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что теперь обмены пленными между РФ и Украиной, видимо, будут поставлены на паузу.

Теги: пленные солдаты, татьяна мерзлякова


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