СКР опроверг сообщения о задержании поджигателя склада Wildberries

В Следственном комитете России опровергли новости о задержании одного или даже двух подозреваемых в поджоге склада Wildberries в Шушарах. Ранее об этом сообщил ряд СМИ и Telegram-каналов: якобы, задержанный мужчина сознался в преступлении.

Сообщалось даже, что задержанный – работник склада, который "пошутил" из-за неоправдавшихся надежд на большую зарплату из-за штрафов (за неделю штрафы на 20 тыс. руб.).

"Никто не задержан. Подозреваемых нет", - цитирует "Комсомольская правда" представителя СКР.

Пожар произошел 13 января. Огонь охватил 75 тыс. кв. метров, обрушились кровля и стены. Следствие рассматривает различные версии пожара, в том числе поджог. Эксперты оценили ущерб в 13-15 млрд руб. Госстройнадзор заявил, что здание сгоревшего в питерских Шушарах склада Wildberries не было введено в эксплуатацию, ведомство не давало такого разрешения. Из обязательных бюрократических процедур владельцам в 2022 г. было выдано лишь заключение о соответствии построенного здания.