В Азербайджане продлен арест Варданяна

Сабаильский районный суд продлил арест гражданина Армении Рубена Варданяна.

Он проведет под стражей еще минимум четыре месяца, пишет "Интерфакс".

О задержании Рубена Варданяна стало известно 27 сентября 2022 г. Служба безопасности Азербайджана считает, что Варданян, будучи гражданином Армении, "в сентябре 2022 г. незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических и диверсионных актов, и проник на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе". За "спонсирование терроризма" Варданяну по азербайджанским законам грозит 14 лет тюрьмы и до восьми лет за участие в "создании незаконных вооруженных формирований".

Варданян, состояние которого Forbes в 2020 г. оценивал в $1,2 млрд, является основателем школы управления "Сколково" и инвестиционной группы "Тройка диалог". В 2022 г. он объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. Тогда же он получил предложение стать госминистром непризнанной республики, принял его и пробыл в должности до февраля 2023 г.