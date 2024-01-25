Уральский боец Иван Штырков возглавит турнир RCC 18 в Тюмени

Уральский боец, президент "Академии единоборств РМК" Иван Штырков проведет поединок по правилам кикбоксинга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, бой пройдет 24 февраля в спорткомплексе "Центральный" в Тюмени и станет главным событием турнира RCC 18. Соперником Ивана станет Вагаб Вагабов. Формула – три раунда по три минуты в весовой категории до 100 кг.

Для Штыркова это будет третий бой по правилам кикбоксинга. За последний год он успел выйти на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды ММА Владимира Минеева.

Вагабов пробовал себя в профессиональном кикбоксинге еще в 19 лет и тогда за один день смог одержать три победы. В активе Вагаба – титул чемпиона AMC Fight Nights, 30 побед и одно поражение.

Организаторы отмечают, что Штырков и Вагабов входят в число самых известных бойцов России. Менеджмент лиги уже давно работал над организацией противостояния, переговоры начались около двух лет назад.

Всего в карде RCC 18 запланировано 13 поединков по ММА и кикбоксингу, в том числе с участием тюменских бойцов. Полный кард турнира будет опубликован в ближайшее время.