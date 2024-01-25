В Тюмени осужден вор, обкрадывающий церкви

В Тюмени осужден 27-летний житель Тобольска за кражи из церквей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени признал его виновным в краже и покушении на кражу, а также в повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Установлено, что в апреле прошлого года мужчина незаконно проникал в помещения церквей и храмов Тюмени и Тобольска, крал деньги, ювелирные изделия из серебра (кольца, православные кресты и цепи). Проникая в одну из церквей вор повредил металлическую дверь. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

Его приговорили к двум годам и 10 месяцам колонии строгого режима, а также потребовали принудительного наблюдения и лечения у психиатра по месту отбывания наказания. Также суд взыскал с него иски потерпевших на сумму свыше 260 тыс. руб.