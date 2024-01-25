25 Января 2024
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Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников поручил оперативно создать механизмы, обеспечивающие рассмотрение обращений бойцов СВО и членов их семей в первоочередном порядке

По итогам личного приема родственников бойцов — участников специальной военной операции (СВО) Сергей Ситников поставил перед областными органами власти задачу обеспечить прием и отработку таких обращений в первоочередном порядке, сообщает пресс-службе губернатора региона.

На данный момент такой порядок действует в отношении почетных граждан Костромской области. Теперь в соответствии с поручением губернатора будет оперативно разработана нормативная база с тем, чтобы обеспечить первоочередной порядок рассмотрения.

сергей ситников(2023)|Фото: adm44

«Сегодня я дал поручение проработать вопрос первоочередного приема и отработки вопросов семей военнослужащих, детей военнослужащих и самих военнослужащих при обращении в органы государственной власти региона. Такой порядок сейчас действует только по почётным гражданам Костромской области. Посмотрим все правовые аспекты, примем решение по областным органам управления, муниципалитетам будет дана рекомендация, чтобы были такие же решения приняты. Говоря по-простому, чтобы семьи военнослужащих могли без очередей получать доступ к представителям органов государственного и муниципального управления, чтобы их вопросы решались как можно быстрее», - отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, обращения граждан, личный прием, бойцы сво


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