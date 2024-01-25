Кадровый дефицит на уральских заводах закроют студентами

Дефицит кадров на заводах Свердловской области постепенно перекрывают студентами вторых и старших курсов. При этом, как утверждает свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, самим студентам это идёт на пользу ровно так же, как и предприятиям, которые в принципе стали больше ценить свой кадровый состав.

"В целом нарушений трудовых прав стало меньше. Я не могу сказать, что всё это связано только с тем, что работодатели стали умнее, добрее. Просто рабочей силы стало поменьше, её стало не хватать, и это стало очень серьёзным уроком для всех, кто принимает на работу. Я вижу, какая дружба и какое внимание между профучилищами, колледжами, лицеями и заводами. Есть несколько предложений, с которыми я выступила, и их приняли полностью, например, теперь можно принимать на работу уже со второго курса. Тема профессионалитета была посвящена именно колледжу", — заявила Мерзлякова.

Ранее свердловские власти обратили свой взор и к школьной скамье — предлагается, что тем, кто не смог сдать ОГЭ, покажут новый путь в востребованную рабочую профессию. Также, по словам губернатора Евгения Куйвашева, у старшеклассников должна быть обязательная профориентация в техникуме. После выпуска школьники могут продолжить обучение в ПТУ, но и те, кто выберут высшее образование, уже будут иметь навыки для работы.

Между тем, в России работодатели стали чаще привлекать к работе подростков из-за дефицита кадров. В прошлом году было открыто свыше 42 тыс. вакансий, в которых компании обозначили готовность нанять несовершеннолетних от 14 лет, что почти в три раза больше, чем годом ранее (14,5 тыс.). Тенденцию более активного их привлечения к работе подтверждают сами компании, в первую очередь речь идет о сфере обслуживания — подростки трудоустраиваются в Ozon, "Ашан", "Вкусно – и точка". По словам экспертов, такая тенденция чревата дальнейшей деградацией квалификации в России.