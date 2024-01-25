Прокуратура нашла массу нарушений при уборке свердловских дорог от снега

Прокуратура нашла множество нарушений при уборке улично-дорожной сети Свердловской области. Речь идет о нынешнем зимнем сезоне.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в ходе проверок выявлены нарушения при использовании имеющейся спецтехники и нарушения нормативных сроков расчистки автодорог. Также в прокуратуре отметили ненадлежащую организацию работы представителей органов власти, руководителей организаций по уборке улично-дорожной сети и внутридворовых проездов.

Прокуратурой Свердловской области будет дана оценка выявленным нарушениям. Всем территориальным прокурорам региона уже направлено соответствующее задание.

Напомним, ранее ведомство внесло представление главе Екатеринбурга из-за снежных завалов в городе. После этого в мэрии заявили о выдвижении претензий к подрядчикам, не вышедшим на уборку улиц.