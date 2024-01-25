25 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура нашла массу нарушений при уборке свердловских дорог от снега

Прокуратура нашла множество нарушений при уборке улично-дорожной сети Свердловской области. Речь идет о нынешнем зимнем сезоне.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в ходе проверок выявлены нарушения при использовании имеющейся спецтехники и нарушения нормативных сроков расчистки автодорог. Также в прокуратуре отметили ненадлежащую организацию работы представителей органов власти, руководителей организаций по уборке улично-дорожной сети и внутридворовых проездов.

Прокуратурой Свердловской области будет дана оценка выявленным нарушениям. Всем территориальным прокурорам региона уже направлено соответствующее задание.

Напомним, ранее ведомство внесло представление главе Екатеринбурга из-за снежных завалов в городе. После этого в мэрии заявили о выдвижении претензий к подрядчикам, не вышедшим на уборку улиц.

Теги: прокуратура, снег, нарушения, дороги


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