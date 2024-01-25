Найдены бортовые самописцы с упавшего под Белгородом Ил-76

Под Белгородом найдены оба черных ящика с разбившегося накануне самолета ВКС Ил-76, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Расследованием катастрофы занимаются силовые структуры.

В Минобороны России заявили, что самолет был сбит украинской ракетой. На борту находился экипаж из шести человек, три сопровождающих лица и 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Также сообщалось, что перед падением экипаж успел подать сигнал бедствия. Никто из находившихся на борту не выжил.

Как правило, самолеты оснащаются двумя черными ящиками (они же бортовые самописцы). Эксплуатационный регистратор записывает технические параметры полета. Аварийный регистратор записывает переговоры экипажа, он лучше защищен от возможных перегрузок в катастрофических условиях. Для облегчения поиска в черные ящики встраивают радиомаяки, но они не всегда бывают включены.