В России цена на летний отдых в Турции останется прошлогодней

Цены для россиян на летние путевки в Турцию и Египет в этом сезоне останутся на уровне прошлого года.

Однако на стоимость могут повлиять курсовые колебания и инфляция, приводит РИА Новости слова главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она уточнила, что это прогноз "на сейчас", так как не понятно, что будет с курсом дальше.

Летом 2023 г. жители Свердловской области стали чаще путешествовать по миру. К таким выводам пришли в компании МегаФон, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге. По общему числу путешественников в лидерах оказались привычные Турция и Абхазия – их выбрал каждый третий турист из Свердловской области. В пятерку самых популярных направлений также вошли Грузия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.