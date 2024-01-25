68 горняков эвакуированы из рудника в Приморье, где начался пожар

68 горняков эвакуированы на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, где начался пожар. Об этом сообщает региональный главк МЧС в телеграм-канале.

По данным ведомства, днем 25 января поступила информация о задымлении на горизонте 275 метров на руднике. На месте работают горноспасатели.

15 января в шахте "Заполярная" в Воркуте произошел прорыв грунтовых вод. Один рабочий погиб, еще один пропал без вести, также госпитализирован шахтер с ушибами и переломами.