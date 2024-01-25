Глава свердловского Союза десантников сможет работать в мобильной приемной Мерзляковой, если его не "посадят"

Глава Союза десантников по Свердловской области Евгений Тетерин, если его не осудят, сможет работать в мобильной приемной уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой. Об этом заявила свердловский омбудсмен на сегодняшней встрече с журналистами.

По ее словам, то, что он сделал для военнослужащих и их семей, принесло немного больше пользы, чем если бы его закрыли в местах не столь отдаленных.

Напомним, идет судебный процесс по делу о посредничестве во взяточничестве, в котором Тетерин проходит обвиняемым. Уралец явился на заседание лично. Суд отметил, что Тетерин получил медаль за храбрость и звание старшего лейтенанта. Из зоны СВО он вернулся еще в декабре 2023 года с ранением, однако, отправится ли он обратно на фронт - пока неизвестно.

В конце июня 2022 года главу десантников отпустили из СИЗО под домашний арест. Позже стало известно, что он находится в зоне специальной военной операции, где исполняет обязанности представителя свердловского омбудсмена. Из-за этого в начале декабря 2022 года он не пришел на заседание в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, где рассматривают его дело. В конце декабря суд также пришлось отложить до 14 апреля 2023 года, а позже еще раз, поскольку по возвращении Тетерин снова отправился на спецоперацию.