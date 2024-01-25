В Новотроицке обрушилась насосно-фекальная станция, три человека пострадали

По меньшей мере три человека пострадали в результате обрушения здания насосной станции в городе Новотроицке (Оренбургская область). Судьба еще шести человек пока неизвестна – они могут находиться под завалами обрушившегося здания.

По данным Telegram-канала "112", площадь обрушения составляет 200 кв. м.

В МЧС сообщили, что сигнал об обрушении на насосно-фекальной станции на улице Фрунзе поступил сегодня в 11:20. На месте работают экстренные службы. В городе ввели режим ЧС муниципального характера.

О причинах обрушения не сообщается. Судя по видео, появившемуся в сети, обрушению предшествовал взрыв.