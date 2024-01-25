Песков отреагировал на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал намерение украинского президента Владимира Зеленского "инициировать международное расследование" по крушению российского самолета Ил-76, перевозившего пленных военнослужащих ВСУ.

"Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

По словам Пескова, пока нельзя ничего сказать о том, каковы дальнейшие перспективы обмена пленными между Россией и Украиной.

Он также добавил, что решение Киева сбить российский самолет Ил-76 с пленными не поддается пониманию.

В ответ на вопрос, есть ли понимание по госнаградам для экипажа, Песков ответил, что пока нет. "Пока непонятно до конца, что произошло. Только вчера начали следователи исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить?".

По словам пресс-секретаря президента, сначала военные должны сказать, что произошло, поскольку это их прерогатива.

Ранее Зеленский уклончиво прокомментировал ситуацию с катастрофой российского самолета Ил-76 под Белгородом. Он не подтвердил, но и не опроверг, что борт был подбит ВСУ.

В Минобороны России заявили, что на борту разбившегося самолета было 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих лица. Российские военные обвинили ВСУ в ударе по Ил-76.