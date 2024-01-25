Поджигателя студии аниме в Японии приговорили к смертной казни

В Японии к смертной казни приговорен Синдзи Аобу – в 2019-м году он поджег студию аниме Kyoto Animation. В результате погибли 36 человек, это убийство стало одним из самых массовых за всю историю страны. Пострадали 32 человека.

45-летний мужчина признал, что совершил это преступление. Психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что в момент совершения массового убийства он был в трезвом уме. Защита настаивала на том, что Аоба невменяем и даже галлюцинировал. Суд согласился с тем, что у подсудимый страдает бредом, но это заболевание не повлияло на его поведение.

Сам Аоба объяснил поступок желанием отомстить: он считает, что студия украла у него сюжет, который он ранее прислал на конкурс сценариев.

Обвинение потребовало смертную казнь для мужчины. Аоба не стал выступать с последним словом.

В Японии существует смертная казнь через повешение. 13 участников секты "Аум Синрикё" были приговорены к смертной казни, приговор в отношении семи человек был приведён в исполнение 6 июля 2018 года, а 26 июля были казнены оставшиеся шесть человек. В 2019 в стране был казнён сорокалетний гражданин Китая Вэй Вэй.