К 2100 году трудоспособное население Китая сократится в 5 раз

К 2100 году численность населения Китая сократится в 2,5 раза (примерно до 525 млн), а трудоспособного населения - в 5 раз по сравнению с пиком 2014 года. Такой прогноз делает Шанхайская академия социальных наук.

С 2022 года началась депопуляция Китая, которая будет только ускоряться. В прошлом году убыль уже превысила 2 млн человек. Такое непропорциональное сокращение трудоспособных китайцев по сравнению с общей численностью означает сильнейшее старение. Еще в 2000 году медианный возраст китайцев был 29 лет, сегодня - 39 лет, а к 2050 году, по среднему варианту прогноза ООН, он превысит 50 лет и продолжит расти. Как и многие другие страны, Китай станет страной стариков.

Причина старения и вымирания Китая - катастрофа рождаемости, пишет Asia Times. Если до середины 2010-х суммарный коэффициент рождаемости (СКР) составлял около 1,6 ребенка на женщину, то затем началось еще большее падение. Оно ускорилось в 2020-2021 гг., во время борьбы Китая с ковидом. В стране было зафиксировано рекордное падение рождаемости в мире. Сейчас СКР упал примерно до 1.

Меры, предпринимаемые властями, безрезультатны. Во многом это связано с установившейся нормой рождения только одного ребенка, отчасти - потому, что экономическое давление подрывает родительство. Национальное бюро статистики Китая сообщает, что сотрудники предприятий работают в среднем 49 часов в неделю. Китайцы вкалывают на работе, а о семье и детях им думать некогда.

При этом нынешний прогноз до конца XXI века хуже, чем был еще несколько лет назад. Если недавний прогноз давал почти 600 млн к концу века, то последний - почти на 70 млн меньше. Это связано как раз с дальнейшим падением рождаемости, что в долгосрочной перспективе имеет разрушительное значение. Ожидается, что в 2077 году число китайцев в возрасте 65 лет и старше превысит численность трудоспособных. В то время как сейчас на одного китайца 65+ еще приходится пять трудоспособных.

Надеяться Китаю не на что. Примеры соседних стран не дат оснований для надежды, пишет Asia Times. Ни в Японии, ни в Южной Корее, ни в Сингапуре власти не могут поднять рождаемость, несмотря на усилия. Это "ловушка низкой рождаемости", когда рождаемость уже нельзя поднять, как только она падает ниже 1,5 или 1,4. К слову, именно в этом состоянии сейчас находится Россия, которая может уже не выбраться из этой ловушки, если рождаемость продолжит падать дальше.

Ускоренное сокращение численности населения Китая ослабит экономику Китая, а через нее и мировую экономику, заключает издание.

Напомним, Китай проводил жесткую политику "одна семья - один ребенок" с 1980 по 2015 год и очень сильно запоздал с ее отменой.