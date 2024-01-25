25 Января 2024
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Общество За рубежом
Фото: Phil Noble / Reuters

СМИ: Из потерпевшего крушение в Афганистане российского самолета украдены 1,2 млн долларов

Из потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан российского самолета были украдены один миллион 200 тысяч долларов, сообщила газета Hasht e Subh со ссылкой на источники.

По данным издания, губернатор талибов (представители движения "Талибан"*) в провинции Бадахшан Мухаммад Аюб Халид по приказу заместителя премьер-министра этой группировки Мухаммада Хасана Ахунда назначил комиссию по установлению фактов и расследованию этого дела.

По словам источников, руководит этой комиссией глава управления разведки талибов* в провинции Бадахшан.

Напомним, 20 января бизнес-джет Falcon 10, находясь в воздушном пространстве Афганистана у границы Таджикистана, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. 21 января выяснилось, что самолет потерпел крушение в горах афганской провинции Бадахшан.

Борт из Москвы вылетел за супружеской парой, находящейся в Таиланде, для транспортировки их в Россию. Сообщается, что супруги-предприниматели отдыхала на острове Паттайя. Женщина заболела, ее госпитализировали. После подключения к аппарату ИВЛ было решено транспортировать ее частным санитарным рейсом в Москву. В полете ее сопровождал муж, также с ними находились два пилота и два медика. Супруги погибли, остальным удалось выжить.

Один из выживших смог добраться до ближайшего населенного пункта и жестами попросить людей о помощи. Пилот рассказал, что позже на место крушения прибыли талибы* и местные жители, которые оказали первую помощь.

* Талибан - Запрещенная в России террористическая организация

Теги: самолет, крушение, Афганистан, Falcon 10


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